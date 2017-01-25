ВЭБ намерен вывести из госкорпорации ряд дочерних банков до конца 2018 года Речь идет о «Проминвестбанке», «Связь-банке» и банке «Глобэкс»

«Внешэкономбанк» к концу 2018 года намерен вывести из госкорпорации дочерние «Проминвестбанк», «Связь-банк» и банк «Глобэкс». Об этом говорится в стратегии Внешэкономбанка (ВЭБ) на период до 2021 года.

В стратегии отмечается, что эти банки не соответствуют «новым приоритетам». При этом их вывод потребует проведения рада дополнительных мероприятий.

Напомним, глава ВЭБ Сергей Горьков ранее заявил, что госкорпорация намерена передать часть своих «плохих» активов Росимуществу. Первый такой актив — офис Олимпийского комитета в Сочи — ведомство получило 30 декабря прошлого года.