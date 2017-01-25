Москвичи подключались к бесплатному Wi-Fi в парках в праздники почти 100 тыс. раз Больше всего – в Сокольниках

Москвичи подключались к бесплатному Wi-Fi в парках столицы в новогодние праздники почти 100 тыс. раз. Об этом в среду сообщили в телекоммуникационном холдинге «Акадо».

Самым популярным для москвичей парком оказались Сокольники. Там к интернету подключились около 19 тыс. человек. Далее идут парки Поклонная гора, Коломенское, Лианозово, зоопарк, Воробьевская набережная, Царицыно, Музеон.

Пик активности пользователей пришелся на новогоднюю ночь. В новогодние праздники в 12 парках, в том числе в Царицино, Сокольниках, Екатерининском саду, парке Фили и Кузьминках число интернет-пользователей увеличилось в среднем в 1,2 раза по сравнению с декабрем 2016 года.

Отметим, департамента информационных технологий города Москвы заказал такую услугу компании «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком»). «Комкор» провел Wi-Fi в 22 парках города. Среди них – Сокольники, Царицыно, Фили, Измайловский, Коломенское, Поклонная гора, Таганский, зоопарк, Музеон и другие.