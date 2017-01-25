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25.01.17 / 06:45 Новости / Политика / Россия и мир

В США предложили ограничить доступ Трампу к ядерной кнопке

Законопроект внесен на обсуждение

Ядерный удар

Фото с сайта cubiculum.ru

В Конгрессе США предложили наложить запрет Трампу наносить ядерный удар. Об этом передает Foreign Policy в среду.

Согласно законопроекту, американский президент не имеет право первым применять ядерное оружие по другим странам. Инициаторами выступили члены Демократической партии, сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Тед Лью. По словам авторов, есть опасение, что президент США, наделенный соответствующими полномочиями, может начать ядерную войну в любое время.

Напомним, ранее Трамп выступал с предложением обсудить возможность использования ядерного оружия против террористов. Это предложение побудило сенаторов разработать новый законопроект. Марки и Лью ранее обсуждали аналогичный закон осенью 2016 года, но он так и не был рассмотрен. Отметим, что президент США сообщал о готовности обсуждать с РФ сокращение ядерного потенциала двух стран.

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