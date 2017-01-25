В России продлили запрет на продажу спиртосодержащей продукции На 60 дней

В России продлили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Об этом в среду сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство предложило продлить запрет на 60 дней. Премьер России Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу.

Добавим, запрет ввели 26 декабря сроком на 30 дней. Это произошло после массового отравления спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник».

Отметим, число алкогольных отравлений в стране в новогодние праздники уменьшилось на 33%. Также количество летальных случаев также сократилось на 65%.