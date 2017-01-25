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25.01.17 / 10:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ЗакС Петербурга не стал просить губернатора раскрыть соглашение о ЗСД

На основании договора город платит инвестору компенсации

зсд гчпЗаконодательное Собрание Петербурга не стало просить губернатора раскрыть соглашение о строительстве Западного скоростного диаметра. Соответствующий запрос депутата Бориса Вишневского в среду поддержали лишь 11 парламентариев, передает корреспондент АБН.

«Я внимательно посмотрел законодательство о государственно-частном партнерстве. Я не нашел ничего, что позволяет отказать депутату ЗакСа в предоставлении копии соглашения, из которого исходят публичные обязательства бюджета Петербурга», — сказал Вишневский.

Ранее он просил предоставить копию соглашения вице-губернатора Игоря Албина. Однако заместитель градоначальника отказал в этом, так как якобы раскрыть договор можно только при согласии всех сторон соглашения.

Проект «Западный скоростной диаметр» стартовал в 2005 году. Трасса имеет протяженность 46,6 км и связывает порт с выходами на КАД и трассу «Скандинавия».

Финансирование проекта осуществлялось по схеме государственно-частного партнерства. Расходы инвестора должны покрываться от эксплуатации сооружения. Однако если транспортный поток на магистрали недостаточен, город компенсирует концессионеру недополученную прибыль. Эта сумма составляет несколько миллиардов рублей в год.

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