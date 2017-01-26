Правительство исключило из госстратегии 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ По настоянию Минфина

Правительство РФ исключило из плана по реализации государственной стратегии 70 млрд рублей на борьбу с вирусом иммунодефицита человека. О документе в среду написал РБК.

Эти деньги должны были выделить на четыре года, передает издание. Однако трансфер из бюджета на противодействие ВИЧ не одобрило министерство финансов. В ведомстве заявили, что деньги выделят при условии, что у государства появятся дополнительные доходы.

Финансирование планировали дать на спецтерапию всех ВИЧ-пациентов, которые стоят на учете в СПИД-центрах. Также Минздрав хотел увеличить число тех, кто ежегодно проходит тест на ВИЧ, до 35%.

Отметим, в 2015 году тест на ВИЧ прошли только 19,3% жителей России. Специальную лекарственную терапию получили только 37,3% инфицированных. В настоящий момент доля инфицированных в России составляет 0,72%. Напомним, в ноябре управление здравоохранения Екатеринбурга сообщило, что в городе эпидемия ВИЧ. По данным медиков, болеет каждый 50-й житель областной столицы.