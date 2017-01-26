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26.01.17 / 18:03 Новости / Россия и мир / Финансы

Баррель Brent подорожал на 2%

До $56

brent подорожалаБаррель нефти марки Brent подорожал на торгах Межконтинентальной биржи ICE более чем на 2%. По фиксингу на 17:30 в понедельник бочка нефти этого сорта стоит $56,21.

WTI тоже выросла в цене. На то же время баррель техасской нефти стоил $53,7, который подорожал на 1,8%.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова сказала, что цены на нефть четверг держатся в небольшом плюсе. Новости от Американского института нефти и Минэнерго США о росте запасов энергоносителей рынок предпочел игнорировать, сказала Бодрова. Она отметила отсутствие особенного негатива, как и позитива.

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