Баррель Brent подорожал на 2% До $56

Баррель нефти марки Brent подорожал на торгах Межконтинентальной биржи ICE более чем на 2%. По фиксингу на 17:30 в понедельник бочка нефти этого сорта стоит $56,21.

WTI тоже выросла в цене. На то же время баррель техасской нефти стоил $53,7, который подорожал на 1,8%.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова сказала, что цены на нефть четверг держатся в небольшом плюсе. Новости от Американского института нефти и Минэнерго США о росте запасов энергоносителей рынок предпочел игнорировать, сказала Бодрова. Она отметила отсутствие особенного негатива, как и позитива.