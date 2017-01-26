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26.01.17 / 12:49 Новости / Россия и мир

У псковского областного депутата Брячака прошли обыски

«Кольцо вокруг неугодного человека сжимается», — сказал депутат

ск фсб обыскПо месту работы депутата Псковского областного Собрания депутатов Олега Брячака прошли обыски. Об этом сообщил в четверг сам депутат.

«Кольцо вокруг неугодного человека сжимается. В ближайшее время ожидаю ареста по уголовному делу. Какому, пока не знаю. Был бы человек, а статья найдется. Заявлю открыто, публично администрации: не боюсь вас нисколько. Даже если арестуют, я сделаю все, чтобы Турчака здесь не было, даже если меня посадят в СИЗО», — сказал Брячак.

Ранее Олег Брячак выступал против губернатора Псковской области Андрея Турчка. В частности, депутат инициировал пикеты с призывами «долой Турчака». По словам Олега Брячака, ему удалось собрать свыше 60 тыс. подписей под требованием об отставке губернатора.

По материалам: pln-pskov.ru
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