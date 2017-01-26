Delivery Club прокомментировал отказ «Додо пиццы» сотрудничать с ними «Сервис работает с франчайзи «Додо Пицца» и, в договорах нет запрета на использование в контекстной рекламе бренда франшиз»

Delivery Club прокомментировал отказ «Додо пиццы» сотрудничать с ними. Об этом компания сообщила АБН в четверг.

«Delivery Club работает с франчайзи «Додо Пицца», а не владельцем франшизы, и в наших договорах нет запрета на использование в контекстной рекламе бренда франшизы. Все в рамках закона», — отметили в Delivery Club.

«Обвинять агрегатор в том, что пользователь на его страницах видит предложения от других ресторанов – все равно, что обвинять пользователя в том, что он зашел в интернет и начал искать другие варианты. (...) У Delivery Club нет задачи насильно переключать пользователя с ресторана на ресторан – нам важно, чтобы он получал максимально качественный сервис», — прокомментировали в компании.

Отметим, в четверг утром основатель и руководитель компании «Додо пицца» Федор Овчинников написал, что его компания отказалась от сотрудничества с сервисом Delivery Club. По словам Овчинникова, «Додо пицца» покинет агрегаторы доставки Delivery Club к 1 марта. Он назвал сервис «бизнес-паразитом», который не приносит сетям в долгосрочной перспективе никой ценности, а только убытки и зависимость". Также Овчинников считает, что Delivery Club использует бренды партнеров даже если они не работают в нужной зоне доставки, переводя пользователей на страницы других ресторанов.