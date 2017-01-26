Выручка от продаж Diageo в России в I полугодии выросла на 6% Объем продаж упал на 7%

Выручка от продаж производителя алкогольных напитков Diageo в России в первом полугодии текущего финансового года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в компании в четверг.

В Diageo указали на то, что рост выручки от продаж связан с ростом цен на продукцию компании в России. Объемы продаж, при этом, сократились на 7% гож к году.

Компания Diageo была создана в 1997 году в результате слияния GrandMet и Guinnes. Она занимается производством крепкого алкоголя. Diageo принадлежат такие бренды как White Horse, Smirnoff, Capitan Morgan, Johnnie Walker и Baileys.