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26.01.17 / 11:48 Новости / Россия и мир

Выручка от продаж Diageo в России в I полугодии выросла на 6%

Объем продаж упал на 7%

DiageoВыручка от продаж производителя алкогольных напитков Diageo в России в первом полугодии текущего финансового года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в компании в четверг.

В Diageo указали на то, что рост выручки от продаж связан с ростом цен на продукцию компании в России. Объемы продаж, при этом, сократились на 7% гож к году.

Компания Diageo была создана в 1997 году в результате слияния GrandMet и Guinnes. Она занимается производством крепкого алкоголя. Diageo принадлежат такие бренды как White Horse, Smirnoff, Capitan Morgan, Johnnie Walker и Baileys.

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