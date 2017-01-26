«Додо пицца» отказалась от сотрудничества с Delivery Club Федор Овчинников назвал сервис «бизнес-паразитом»

«Додо пицца» отказалась от сотрудничества с сервисом Delivery Club. Об этом в четверг сообщил основатель и руководитель компании «Додо пицца» Федор Овчинников.

По словам Овчинникова, «Додо пицца» покинет агрегаторы доставки Delivery Club к 1 марта.

«В текущей форме для нас это бизнес-паразит, который не приносит сетям в долгосрочной перспективе никой ценности, а только убытки и зависимость», — написал он.

Овчинников отметил, что Delivery Club не приносит компании большое число новых клиентов. По его словам, сервис берет комиссию в размере 20% с заказа, при этом рентабельность доставки для ресторанов составляет 15-25%. Таким образом в лучшем случае ресторан работает в районе ноля, подчеркнул глава «Додо пиццы».

«Додо пицца» — одна из наиболее популярных франшиз. Сеть запустили в Сыктывкаре в 2011 году. Компания работает на рынках России, Литвы, Эстонии и Узбекистана. Также она запускает проекты в США, Китае и Киргизии.