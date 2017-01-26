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26.01.17 / 16:08 Новости / Петербург и Ленобласть

Руководство ЕУ вложило около $2 млн долларов в реконструкцию здания вуза

При этом 20% помещений не используют

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаРуководство Европейского университета в Петербурге вложило порядка $2 млн в реконструкцию здания особняка Кушелева-Безбородко. Об этом журналистам рассказал проректор по общим вопросам вуза в Петербурге Леонид Равнушкин, передает корреспондент АБН.

При этом около 20% помещений университет не использует. «Около одной пятой здания занимают сырые казематы с царского времени», — отметил ректор вуза Олег Хархордин.

Добавим, на реставрационные работы здания Европейского университета потребуется порядка 700 млн рублей. По словам Равнушкина, затраты на проект могут превысить 2 млрд рублей. Срок аренды здания по текущему договору рассчитан до 2063 года. Слушания по иску Европейского университета к КИО назначены на 15 марта.

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