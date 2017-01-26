В Европейском университете заявили об отсутствии политической подоплеки в выселении вуза Университет поддерживает Путин и политическая элита страны

В действиях городских властей, направленных на выселение Европейского университета, нет политической подоплеки. Об этом в четверг заявил ректор вуза Олег Хархордин, передает корреспондент АБН.

«Европейский университет поддерживает лично президент России Владимир Путин и высшее руководство страны», — отметил Хархордин. Он также призвал студентов не устраивать митинги и не участвовать в акциях протеста, а «сосредоточиться на науке и образовании».

Напомним, в декабре комитет имущественных отношений Петербурга в одностороннем порядке уведомил руководство Европейского университета о расторжении договора аренды. Учебному заведению предписали покинуть занимаемые помещения. Причиной расторжения договора в правительстве города называют нарушения в части охранных обязательств. В комитете указали на установку пластиковых окон на дворовых фасадах здания и возведение нескольких временных перегородок.