Все новости

26.01.17 / 16:17 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

На фестиваль гармонистов в Петербурге потратят 1,5 млн рублей

Будут конкурсы и мастер-классы

фестиваль гармонистовНа организацию и проведение фестиваля-конкурса исполнителей музыки на всех видах гармоники Петербург потратит 1,5 млн рублей. Соответствующий аукцион комитет по культуре разместил в четверг.

Мероприятие пройдет в апреле. В нем смогут принять участие исполнители, которые играют на всех видах гармоники, а также ансамбли и оркестры, в составе которых не менее половины гармоник. В рамках фестиваля устроят концертную и конкурсную программу, мастер-классы и творческие встречи. Победители получат памятные призы.

Отметим, в Петербурге в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проходит серия бесплатных концертов «Гармонисты России — блокадникам Ленинграда». Они стартовали 22 января. Перед жителями и гостями Северной столицы выступают артисты Молодежного театра Русской гармони, ансамблей клубных центров и других коллективов.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016