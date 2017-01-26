На фестиваль гармонистов в Петербурге потратят 1,5 млн рублей Будут конкурсы и мастер-классы

На организацию и проведение фестиваля-конкурса исполнителей музыки на всех видах гармоники Петербург потратит 1,5 млн рублей. Соответствующий аукцион комитет по культуре разместил в четверг.

Мероприятие пройдет в апреле. В нем смогут принять участие исполнители, которые играют на всех видах гармоники, а также ансамбли и оркестры, в составе которых не менее половины гармоник. В рамках фестиваля устроят концертную и конкурсную программу, мастер-классы и творческие встречи. Победители получат памятные призы.

Отметим, в Петербурге в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проходит серия бесплатных концертов «Гармонисты России — блокадникам Ленинграда». Они стартовали 22 января. Перед жителями и гостями Северной столицы выступают артисты Молодежного театра Русской гармони, ансамблей клубных центров и других коллективов.