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26.01.17 / 08:09 Новости / Россия и мир / Экономика

ФНС усилит контроль за налогами в Крыму

Компании получают госконтракты, но не регистрируются

налог-nftn.ru_ фнс в крымуФедеральная налоговая служба (ФНС) намерена усилить контролья за движением денежных средств в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» для борьбы с уходом от налогов. Об этом в крымском управлении ФНС заявили в среду вечером.

«Налоговики усиливают контроль за движением денежным средств в рамках реализации крымской ФЦП», — сказано в сообщении управления. К осени 2016 года в рамках ФЦП было заключено более 400 госконтрактов на 326 млрд рублей. При этом компании, получавшие контракты, не регистрировались.

«Только обособленных подразделений компаний с материка налоговыми инспекциями к началу 2017 года было зарегистрировано 122, при этом примерно половина сделала это добровольно, к остальным применялись различные меры принуждения», — сообщили в ФНС. Теперь управление предоставит налоговым инспекторам доступ к информации и обеспечит более оперативную работу.

Добавим, ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года  - программа, призванная модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. С июля 2015 года ее курирует Минэкономразития РФ. В прошлом году финансирование ФЦП было увеличено на 8,7% — до 769,5 млрд рублей.

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