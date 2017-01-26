Ford получил 4,7 млн фунтов на испытания гибридных Transit Custom Проект направлен на улучшения качества воздуха в Лондоне

Ford получил грант в размере 4,7 млн фунтов на испытания гибридных Transit Custom. Об этом в компании сообщили в четверг.

Проект призван улучшить качество воздуха в Лондоне через решение транспортных проблем. Осенью компания запустит испытания новых гибридных фургонов Transit Custom с возможностью подзарядки.

Проект будет включать испытания 20 автомобилей в ежедневном режиме в течение года. Машины­Tran­sit Custom с возможностью подзарядки могут передвигаться по городу, потребляя исключительно электроэнергию и сокращая объем местных вредных выбросов.

Добавим, финансовую поддержку проекту оказывает Центр перспективных силовых установок при Правительстве Великобритании, который выделил грант на разработку автомобилей. Ford планирует представить 13 новых глобальных моделей электрокаров в ближайшие пять лет. Серийное производство гибридных Transit Custom с возможностью подзарядки стартует в 2019 году.