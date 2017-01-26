Смольный не намерен выводить госзаказ из ЕИС Как хочет Москва

Правительство Петербурга не намерено выводить государственный заказ из Единой информационной системы (zakupki.gov.ru). Об этом АБН в четверг рассказал глава профильного комитета Дмитрий Сачков.

Он подтвердил, что ЕИС действительно работает со сбоями, например, «город до сих пор не может разместить планы-графики». Однако исключение Петербурга как города федерального значения из системы невозможно, так как разрушит единое экономическое пространство страны. Северная столица не будет ориентироваться на Москву, мэрия которой хочет вывести свои госзакупки с ЕИС, заверил глава комитета по госзаказу.

«Санкт-Петербург предлагает повысить статус региональных систем и изменить принцип их взаимодействия с ЕИС. Сейчас мы фактически не отвечаем за работу единой информационной системы, но для нас юридически значимым фактом является размещение информации в федеральной системе. Наше предложение заключается в том, чтобы сделать региональные системы теми порталами, где размещается юридически значимые данные, которые обязаны интегрироваться в последующем в ЕИС», — рассказал Сачков.

Он добавил, что в Смольном считают «бесперспективным» предложение о переходе субъектов на свои системы и отказ от использования ЕИС.

Напомним, накануне о планах Москвы отказаться от размещения госзаказа на едином портале сообщили «Ведомости». Соответствующее письмо Дмитрию Медведеву направил мэр Сергей Собянин. Он мотивировал свое предложение тем, что ЕИС работает со сбоями. При этом предложение столичного мэра касалось всех городов федерального значения — то есть, также Петербурга и Севастополя. В своей публикации «Ведомости» указывали, что предложение москвичей поддержали и в северной столице.