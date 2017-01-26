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26.01.17 / 19:27 Новости / Петербург и Ленобласть

«Группа ЛСР» купила 13,6 га в центре Петербурга

На Петровском острове

Группа ЛСР

Фото: spbelite.ru

«Группа ЛСР» купила 13,6 га в центре Петербурга. Компания сообщила об этом в четверг.

Участок расположен на Петровском острове. Участки располагаются на Петровском проспекте, д.9, д. 11 и на Ремесленной улице, д.17. Здесь «Группа ЛСР» намерена построить более 200 тыс. кв. м элитной недвижимости.

Компания хочет создать жилые комплексы премиум-класса. Строительство будет длиться в 2017—2022 годов и пройдет в несколько очередей. Продажи первой очереди запланированы на осень этого года.

Отметим, «Группа ЛСР» работает с 1993 года. Компания возводит дома, а также производит строительные материалы.

В 2016 году стоимость заключенных контрактов «Группы ЛСР» выросла на 29% год к году. Их объем составил 70,6 млрд рублей.

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