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26.01.17 / 14:55 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Группа ВТБ увеличила портфель кредитов физлиц на 218,3 млрд рублей

Показатель вырос на 11,5% год к году

группа втбГруппа ВТБ нарастила портфель кредитов физлиц на 218,3 млрд рублей в прошлом году. Об этом в группе сообщили в четверг.

Кредитный портфель физлиц вырос на 11,5% год к году. По данным на 1 января, объем портфеля составил 2,1 трлн рублей.

«ВТБ24» нарастил портфель кредитов физлиц до 1,69 трлн рублей в 2016 году. Основной причиной роста стали ипотека и кредиты наличными.

Добавим, согласно оценке главы правления «ВТБ24» Михаила Задорнова, в нынешнем году рынок кредитов физическим лицам вырастет на 10%. Группа ВТБ прогнозирует 14-15% по розничному кредитному портфелю.

Отметим,  чистая прибыль банка «ВТБ24» по итогам 2016 года выросла в 86 раз. Показатель составил 43,1 млрд рублей.

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