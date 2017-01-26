Губернатор Ленобласти раскритиковал инициативу передать полигон «Красный Бор» в федсобственность Хочет установить «свои правила игры»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко раскритиковал инициативу петербургских депутатов передать полигон «Красный Бор» в федеральную собственность. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе заседания областного правительства.

Дрозденко отметил, что петербургские предприятия свозили отходы на полигон в течение 40 лет. Теперь депутаты ЗакСа Петербурга «дружно голосуют» за передачу «Красного Бора» в федеральное управление.

«Ничего себе депутаты приняли разумное решение, как страусы, голову в песок спрятали: «мы не видим там проблемы»», — сказал губернатор Ленобласти.

Также глава региона отметил, что в Петербурге нет места для полигонов. «Понимаем, что они должны находиться на территории Ленинградской области. Тогда давайте установим свои правила игры, по которым будут играть и Петербург, и перевозчики, и владельцы полигонов», — сказал Дрозденко.

Напомним, «Красный Бор» находится в 30 км от Петербурга. Это крупный полигон, предназначенный для утилизации токсичных отходов медицинских, химических и промышленных предприятий. В настоящее время он не принимает отходы.

Полигон занимает порядка 73 га земли. Экологи отмечают, что он почти полностью исчерпал свою площадь и может представлять угрозу для региона.