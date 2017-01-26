IKEA снизит цены в России Из-за падения доходов россиян

Компания IKEA снизит цены в России. Об этом в четверг «Ведомостям» рассказал гендиректор сети в России Вальтер Каднар.

Изданию пообещали, что официальное объявление также прозвучит в четверг. Каждый пятый товар подешевеет на 15-20%. Некоторые товары подешевеют на 40%. Цены изменят из-за падения доходов россиян.

Отметим, в прошлом году IKEA в среднем по миру снизила цены на 1%. Это повлекло за собой снижение валовой маржи на 0,4%. При этом годовая прибыль (финансовый год закончился в августе) в компании выросла на 20% до 4,2 млрд евро. Выручка набрала дополнительные 7,4% до 35,1 млрд евро.