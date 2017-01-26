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26.01.17 / 13:17 Новости / Россия и мир

В Первоуральске возбудили уголовное дело после заражения 120 человек кишечной инфекцией

Источником заражения могла стать вода

Фото: obozrevatel.ua

Фото: obozrevatel.ua

В связи с заражением 120 человек кишечной инфекцией в Первоуральске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области в четверг.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Среди 120 заразившихся 113 — дети.

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора провели проверки. У большинства заразившихся обнаружены антигены ротавируса и норовируса. Ротавирус группы «А» был также обнаружен в питьевой воде у заразившихся.

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