В Первоуральске возбудили уголовное дело после заражения 120 человек кишечной инфекцией Источником заражения могла стать вода

В связи с заражением 120 человек кишечной инфекцией в Первоуральске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области в четверг.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Среди 120 заразившихся 113 — дети.

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора провели проверки. У большинства заразившихся обнаружены антигены ротавируса и норовируса. Ротавирус группы «А» был также обнаружен в питьевой воде у заразившихся.