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26.01.17 / 13:00 Новости / Общество / Россия и мир

В ходе IPO «Детский мир» может быть оценен в сумму до 78 млрд рублей

Его оценили в 62,8–77,6 млрд рублей

ipo детский мирКомпания «Детский мир» оценена в сумму от 62,8 до 77,6 млрд рублей. Об этом в компании рассказали в четверг.

Ценовой диапазон акций компании установлен между 85 и 105 рублями. В результате сделки продавцы акций компании могут выручить до 26 млрд рублей.

О планах провести IPO компания рассказала в середине января. В качестве продающих акционеров выступят АФК «Система», Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

Компании принадлежит 525 магазинов. Большая часть магазинов работает под брендом «Детский мир», остальные существуют под названием «ELC — Центр раннего развития».

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