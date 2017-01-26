В ходе IPO «Детский мир» может быть оценен в сумму до 78 млрд рублей Его оценили в 62,8–77,6 млрд рублей

Компания «Детский мир» оценена в сумму от 62,8 до 77,6 млрд рублей. Об этом в компании рассказали в четверг.

Ценовой диапазон акций компании установлен между 85 и 105 рублями. В результате сделки продавцы акций компании могут выручить до 26 млрд рублей.

О планах провести IPO компания рассказала в середине января. В качестве продающих акционеров выступят АФК «Система», Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited.

Компании принадлежит 525 магазинов. Большая часть магазинов работает под брендом «Детский мир», остальные существуют под названием «ELC — Центр раннего развития».