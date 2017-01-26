Суд зарегистрировал иск с требованием признать незаконной передачу РПЦ Исаакия Дата слушаний пока не назначена

Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал иск активистов с требованием признать незаконной передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. Суд сообщил об этом в четверг.

Авторами иска выступают депутаты ЗакСа Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский, а также еще 18 человек. Ответчиком выступает комитет имущественных отношений, заинтересованные лица – комитет по культуре города, Московский патриархат и музей «Исаакиевский собор».

Исковое заявление зарегистрировано 25 января. Дата слушаний пока не назначена.

Отметим, ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил письмо патриарху Кириллу. Глава музея предложил рассмотреть возможность временно приостановить передачу Исаакиевского собора РПЦ. Пиотровский отметил, что это противоречивая ситуация, которая вызвала неоднозначную оценку в обществе, противостояния и публичные конфликты.