Истребитель МиГ-35 приступил к летным испытаниям В Подмосковье

Начались испытания истребителя МиГ-35. Об этом в четверг рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Как передает ТАСС, самолет начали тестировать на аэродроме в подмосковных Луховицах. Известно, что серийные поставки МиГ-35 начнутся в 2019 году.

Прототипы МиГ-35 разрабатывались на протяжении прошлого года. Предполагалось, что испытания начнутся летом 2016 года. Самолет спроектирован для боя в условиях радиоэлектронного противодействия и высокой плотности ПВО. Самолеты оснащены новым комплексом бортового оборудования.