Все новости

26.01.17 / 13:59 Новости / Петербург и Ленобласть

В прошлом году из Петербурга выдворили 1,5 тыс. человек

В основном, это граждане Таджикистана и Узбекистана

Фото АБН

Фото АБН

В прошлом году из Петербурга выдворили почти 1,5 тыс. человек. Об этом в четверг сообщило петербургское управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Большинство из выдворенных граждан – уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Также было много граждан Украины, Киргизии, Молдовы, Индии и Нигерии. С начала 2017 года из Петербурга уже выдворили более 60 иностранцев.

Отметим, судебные приставы УФССП по Петербургу намерены в скором времени составить реестр коллекторских агентств. Это связано с изменением российского законодательства. С начала 2017 года коллекторов можно привлекать к административной ответственности за нарушения статей закона о потребкредите. Штраф составит до 2 млн рублей для юрлиц. Для физлиц – до 500 тыс. рублей

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016