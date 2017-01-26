В прошлом году из Петербурга выдворили 1,5 тыс. человек В основном, это граждане Таджикистана и Узбекистана

В прошлом году из Петербурга выдворили почти 1,5 тыс. человек. Об этом в четверг сообщило петербургское управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Большинство из выдворенных граждан – уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Также было много граждан Украины, Киргизии, Молдовы, Индии и Нигерии. С начала 2017 года из Петербурга уже выдворили более 60 иностранцев.

Отметим, судебные приставы УФССП по Петербургу намерены в скором времени составить реестр коллекторских агентств. Это связано с изменением российского законодательства. С начала 2017 года коллекторов можно привлекать к административной ответственности за нарушения статей закона о потребкредите. Штраф составит до 2 млн рублей для юрлиц. Для физлиц – до 500 тыс. рублей