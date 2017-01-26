Johnson & Johnson купит Actelion за $30 млрд По $280 за акцию

Производитель косметики и медицинского оборудования Johnson & Johnson поглотит биотехнологическую компанию Actelion за $30 млрд. Об этом компании сообщили в четверг.

Компании объявили об окончательном соглашении. Каждая акция будет стоить $280. Johnson & Johnson заплатит наличными.

После оглашения данных о сделке акции Actelion выросли на бирже более чем на 20%. На Швейцарской фондовой бирже акции компании на 11:40 по московскому времени торговались за $274,8.

Johnson & Johnson возобновил переговоры о приобретении Actelion в декабре 2016 года. Отметим, Johnson & Johnson – американская компания. Производственные мощности Actelion находятся в Европе.