Конгресс США расследует утечки по приписываемым России кибератакам Речь идет о секретной информации

Конгресс США займется изучением предположительно имевших место утечек секретных сведений разведслужб, которые могли произойти в результате кибератак. Об этом сказано в распространенном в среду заявлении комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

В заявлении сказано, что речь идет об информации, которую собрали американские спецслужбы о кибератаках. Комитет также продолжит расследование фактов, связанных с «киберактивностью России и другими „активными мерами“, направленными против США и их союзников».

В частности, у спецслужб запросят информацию о контактах лиц, связанных с выборами в США, и России. Также члены комитета рассмотрят шаги, которые США могут предпринять в ответ.

Напомним, Министерство национальной безопасности США и национальная разведка США озвучили версию, согласно которой кибератаки в США были организованы российскими хакерами. Такого же мнения придерживалась Хиллари Клинтон, экс-кандидат в президенты. В Кремле обвинения в организации хакерских атак отвергли.