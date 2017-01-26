Конгрессмен США рассказала о встрече с Асадом в Сирии Она считает, что с сирийским президентом необходимо вести диалог

Член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом во время своего визита в эту страну. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN, опубликованном в четверг.

«Первоначально я не планировала встречаться с ним, но когда появилась возможность, я ею воспользовалась», — рассказала Габбард. По ее словам, конгрессмен и Асад говорили о сирийском конфликте и способах его урегулирования.

Габбард добавила, что, несмотря ни на что, Асад — президент Сирии, и исходить нужно из этого. «Чтобы появился шанс на заключение какой-либо мирной договоренности, нужно вести диалог с ним», — считает член Конгресса.

Напомним, в2015 году Габбард в эфире CNN заявляла, что США должны сосредоточиться на борьбе с террористами, а не на свержении Асада. По ее мнению, Вашингтон мог совершить ошибку, усугубив ситуацию в регионе и усилив позиции боевиков.