В 2016 году прокуроры в РФ выявили 300 тыс. коррупционных нарушений В результате 383 человека потеряли работу

В 2016 году российские прокуроры обнаружили более 300 тыс. нарушений в сфере коррупции. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он сообщил, что прокуратура получала почти 45 тыс. протестов. В результате вынесли 67,7 тыс. представлений.

Наказали более 72 тыс. человек. В том числе 383 человека уволили. Кроме того, органы возбудили 3,7 тыс. уголовных дел.

Накануне антикоррупционная организация Transparency International сообщила, что Россия занимает 131 место в рейтинге восприятия коррупции. По сравнению с прошлым годом позиция России не поменялась.

Напомним, в 2016 году арестовали министра экономического развития Алексея Улюкаева. В день задержания Владимир Путин его уволил. Улюкаева подозревают в вымогательстве и получении взятки. Он якобы оказал содействие в сделке «Роснефти» и «Башнефти».