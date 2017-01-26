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26.01.17 / 10:33 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2016 году прокуроры в РФ выявили 300 тыс. коррупционных нарушений

В результате 383 человека потеряли работу

коррупция

Фото ph-online.ru

В 2016 году российские прокуроры обнаружили более 300 тыс. нарушений в сфере коррупции. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он сообщил, что прокуратура получала почти 45 тыс. протестов. В результате вынесли 67,7 тыс. представлений.

Наказали более 72 тыс. человек. В том числе 383 человека уволили. Кроме того, органы возбудили 3,7 тыс. уголовных дел.

Накануне антикоррупционная организация Transparency International сообщила, что Россия занимает 131 место в рейтинге восприятия коррупции. По сравнению с прошлым годом позиция России не поменялась.

Напомним, в 2016 году арестовали министра экономического развития Алексея Улюкаева. В день задержания Владимир Путин его уволил. Улюкаева подозревают в вымогательстве и получении взятки. Он якобы оказал содействие в сделке «Роснефти» и «Башнефти».

По материалам: tass.ru
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