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26.01.17 / 17:29 Новости / Россия и мир

На благоустройство Красноярска направят 6,5 млрд рублей

В течение трех лет

 

На программу благоустройства Красноярска направят 6,5 млрд рублей в течение трех лет. Об этом в четверг сообщили в правительстве Красноярского края.

«Уже в 2017 году на благоустройство предстоит направить 2 млрд рублей из краевого бюджета и 1 млрд федеральных средств. На эти деньги будет увеличен объем ремонтных и строительных работ в 4-5 раз», — сказал губернатор Виктор Толоконский.

Программа благоустройства приурочена к подготовке Красноярска принять Всемирную Зимнюю Универсиаду 2019 года. Значительную часть средств планируется направить на дорожное хозяйство. В частности, речь идет о ремонте трасс, магистралей и проездов.

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