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26.01.17 / 12:27 Россия и мир

В Крыму проводят обыски у подозреваемых в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир»

Накануне полиция пресекла деятельность группировки в Татарстане

Фото: refriday.ru

Фото: refriday.ru

Сотрудники ФСБ в Крыму проводят обыски по местам жительства подозреваемых в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Спецоперация по ликвидации ячейки организации проводится в Бахчисарае. По словам Смирнова, в Крыму идет «системная борьба с террористическими и экстремистскими организациям».

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — «Партия исламского освобождения» — в России запрещена по решению Верховного суда как экстремистская. Члены организации выступают за устранение немусульманских правительств и создание «Всемирного исламского халифата». Накануне сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане. По данным полиции, экстремисты планировали провести серию терактов.

По материалам: ria.ru
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