«Ленэнерго» в 2016 году направило 1,2 млрд рублей на ремонтную программу Количество технологических нарушений снизилось на 17,8%

«Ленэнерго» в 2016 году направило 1,2 млрд рублей на программу по ремонту сетей и оборудования. Компания сообщила об этом в четверг.

Ремонтную программу сетей и электрооборудования «Ленэнерго» исполнило полностью. Количество технологических нарушений на электросетях в прошлом году сократилось на 17,8% — до 3,08 тыс. случаев. Средняя продолжительность восстановления электроснабжения стала меньше на 23% и составила 2 часа 53 минуты.

Отметим, «Ленэнерго» входит в число крупнейших распределительных сетевых копаний России. Она была основана в 1886 году. Присоединяет потребителей к сетям в Петербурге и Ленобласти.

Протяженность воздушных линий «Ленэнерго» по цепям составляет 40,7 тыс. км. Кабельные линии компании протянуты на 21,2 тыс. км.