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26.01.17 / 15:29 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть в 1,5 раза увеличит число ларьков

До 3,7 тыс. объектов

ленобласть ларьки

Фото АБН

Ленинградская область в 1,5 раза увеличит количество нестационарных торговых объектов. Об этом в четверг сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава области поручил к марту разработать схемы размещения новых объектов. После принятия новых схем, количество ларьков может увеличиться до 3,7 тыс. точек.

Отметим, в настоящее время в Ленобласти работают 2,5 тыс. нестационарных торговых объектов. Большая часть из них – точки по продаже продуктов питания. Добавим, в прошлом году на снабжение продуктами питания жителей отдаленных районов ЛО власти предоставили предпринимателям 5 млн рублей в качестве субсидий на покупку автолавок.

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