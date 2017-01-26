Ленобласть в 1,5 раза увеличит число ларьков До 3,7 тыс. объектов

Ленинградская область в 1,5 раза увеличит количество нестационарных торговых объектов. Об этом в четверг сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава области поручил к марту разработать схемы размещения новых объектов. После принятия новых схем, количество ларьков может увеличиться до 3,7 тыс. точек.

Отметим, в настоящее время в Ленобласти работают 2,5 тыс. нестационарных торговых объектов. Большая часть из них – точки по продаже продуктов питания. Добавим, в прошлом году на снабжение продуктами питания жителей отдаленных районов ЛО власти предоставили предпринимателям 5 млн рублей в качестве субсидий на покупку автолавок.