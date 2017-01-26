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26.01.17 / 13:03 Новости / Россия и мир / Финансы

Ритейлер «Лента» нарастил выручку на 21,2% в 2016 году

Показатель превысил 300 млрд рублей

лента выручкаРитейлер «Лента» увеличил выручку на 21,2% в прошлом году. Об этом в компании сообщили в четверг.

Показатель составил 306,35 млрд рублей. В четвертом квартале «Лента» получила 90,84 млрд рублей выручки. Это на 20,9% больше, чем за октябрь—декабрь 2015 года.

«Лента» — пятая по размеру выручки за 2015 год сеть гипермаркетов в России . Ее оснвоали в 1993 году в Петербурге. Крупнейшие акционеры ритейлера — TPG Group (владеет 34% акций) и Европейский банк реконструкции и развития — (7,37%). Также free float, по оценке компании, составляет 57,54%.

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