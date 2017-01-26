Лизинг слабо помогает решить проблемы агропрома – СП «Росагролизинг» за два года получил убыток более чем в 22,65 млрд рублей

Механизм лизинга мало помогает решить проблемы агропромышленного комплекса. Такой вывод после аудита Счетная палата сделала в понедельник.

Аудиторы проверили «Росагролизинг», а также предприятия «Петербургский тракторный завод», «Ростсельмаш» и два ведомства – Минпромторг и Федеральную таможенную службу. Счетную палату интересовал период с 2013 по 2015 год.

В результате за два года «Росагролизинг» получил убыток в 22,65 млрд рублей. При этом показатели эффективности работы организации изначально планировались как отрицательные, в результате чего план перевыполняли. Отметим, часть денег «Росагролизинга» лежала на счетах «Нота-Банка», у которого ЦБ отозвал лицензию.

Ни завод комбайнеров «Ростсельмаш», ни «Петербургский тракторный завод» за два года не увеличили объемы производства. Их рентабельность осталась прежней, из убытка они не вышли.

Напомним, уставной капитал «Росагролизинга» формировался только за счет бюджета. На 1 января 2016 года он составил более 83 млрд рублей. С 2013 года уставной капитал вырос на 5,4% или 4,2 млрд рублей.