«Райффайзенбанк» выделил «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» кредит на 1,5 млрд рублей На три года

«Райффайзенбанк» выделил компании «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» кредит на 1,485 млрд рублей. Финансовая организация сообщила об этом в четверг.

Срок кредита составляет три года. «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» направит средства на пополнение оборотного капитала.

Отметим, «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» входит в «Группу ЛСР». Компания занимается производством и доставкой песка, щебня и строительных материалов.

Добавим, ранее в январе банк МБСП увеличил объем кредитования «Группы ЛСР» с 1 млрд до 3 млрд рублей. Срок составляет два года.