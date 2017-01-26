Все новости

26.01.17 / 12:18 Новости / Петербург и Ленобласть

«Райффайзенбанк» выделил «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» кредит на 1,5 млрд рублей

На три года

ЛСР Базовые

Фото: bancherul.ro

«Райффайзенбанк» выделил компании «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» кредит на 1,485 млрд рублей. Финансовая организация сообщила об этом в четверг.

Срок кредита составляет три года. «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» направит средства на пополнение оборотного капитала.

Отметим, «ЛСР. Базовые материалы — Северо-Запад» входит в «Группу ЛСР». Компания занимается производством и доставкой песка, щебня и строительных материалов.

Добавим, ранее в январе банк МБСП увеличил объем кредитования «Группы ЛСР» с 1 млрд до 3 млрд рублей. Срок составляет два года.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016