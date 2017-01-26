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26.01.17 / 08:27 Новости / Политика / Россия и мир

Мадлен Олбрайт объявила о готовности стать мусульманкой

Из соображений солидарности

Мадлен ОлбрайтЭкс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой. Об этом она написала в четверг в своем Twitter.

​«Я росла как католичка, затем перешла в Епископальную церковь, а потом обнаружила, что моя семья была иудейской веры. Я готова принять ислам из соображений солидарности», - пояснила она. Экс-госсекретарь напомнила о том, что шрифт на статуе Свободы достаточно крупный и Америка «должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения».

Напомним, накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп ​намерен усложнить въезд в Соединенные Штаты беженцам. Это также коснется граждан из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Также Трамп подписал указ о постройке стены на границе с Мексикой. Президент вновь заявил, что Мексика оплатит возведение стены.

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