Президент Мексики вновь отказался платить за стену

Президент Мексики Пенья Ньето вновь заявил, что его страна не намерена платить за возведение стены на границе с США. Заявление политик сделал в видеообращении к нации в четверг.
«Мексика не будет платить ни за какую стену», — сказал Ньето, обращаясь к мексиканцам. Он добавил, что президент США Дональд Трамп вновь поднял эту тему именно в тот момент, когда страны договорились начать переговоры о сотрудничестве.
Ранее Трамп подтвердил свое намерение требовать оплаты строительства стены от мексиканской стороны. Республиканец не раз говорил о постройке стены в предвыборный период. Ньето несколько раз заявлял, что Мексика не будет оплачивать его проект. Трамп заявил, что у него пока «нет времени» и строительство барьеры начнут на деньги американцев.