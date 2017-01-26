Все новости

26.01.17 / 09:15 Новости / Политика / Россия и мир

Президент Мексики вновь отказался платить за стену

Он отметил, что Трамп выбрал не самый удачный момент для угроз

мексика за стену платитьПрезидент Мексики Пенья Ньето вновь заявил, что его страна не намерена платить за возведение стены на границе с США. Заявление политик сделал в видеообращении к нации в четверг.

«Мексика не будет платить ни за какую стену», — сказал Ньето, обращаясь к мексиканцам. Он добавил, что президент США Дональд Трамп вновь поднял эту тему именно в тот момент, когда страны договорились начать переговоры о сотрудничестве.

Ранее Трамп подтвердил свое намерение требовать оплаты строительства стены от мексиканской стороны. Республиканец не раз говорил о постройке стены в предвыборный период. Ньето несколько раз заявлял, что Мексика не будет оплачивать его проект. Трамп заявил, что у него пока «нет времени» и строительство барьеры начнут на деньги американцев.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016