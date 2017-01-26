Президент Мексики вновь отказался платить за стену Он отметил, что Трамп выбрал не самый удачный момент для угроз

Президент Мексики Пенья Ньето вновь заявил, что его страна не намерена платить за возведение стены на границе с США. Заявление политик сделал в видеообращении к нации в четверг.

«Мексика не будет платить ни за какую стену», — сказал Ньето, обращаясь к мексиканцам. Он добавил, что президент США Дональд Трамп вновь поднял эту тему именно в тот момент, когда страны договорились начать переговоры о сотрудничестве.

Ранее Трамп подтвердил свое намерение требовать оплаты строительства стены от мексиканской стороны. Республиканец не раз говорил о постройке стены в предвыборный период. Ньето несколько раз заявлял, что Мексика не будет оплачивать его проект. Трамп заявил, что у него пока «нет времени» и строительство барьеры начнут на деньги американцев.