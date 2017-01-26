ФАС обвинила «Московский метрополитен» в завышении стоимости права на торговлю в киосках в метро ФАС посчитало, что ГУП установил необоснованно большие суммы в качестве обеспечения заявок для участия в торгах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила «Московской метрополитен» в завшении стоимости права торговли в киосках. Об этом в ФАС сообщили в четверг.

ФАС рассмотрела жалобы индивидуальным предпринимателей, которые обратились в ведомство с жалобой на действия ГУП при проведении аукционов. По словам ИП, метрополитен установил необоснованно большие сумму в качестве обеспечения заявок для участия в торгах. По одному аукциону он составлял 71,3 млн рублей, а по второму — 77,6 млн рублей. Сумма ежемесячной платы за торговлю в переходе составляет 5,94 млн рублей и 6,46 млн рублей соответственно.

«Установленные московским метрополитеном размеры задатков являются непреодолимым препятствием для большинства представителей малого и среднего бизнеса. Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах», — руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.