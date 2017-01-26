Все новости

26.01.17 / 16:53 Новости / Россия и мир

«Московский метрополитен» увеличил контракт с ОЭВРЗ на ремонт вагонов на 9,5%

До 2,33 млрд рублей

Фото АБН

Фото АБН

ГУП «Московский метрополитен» увеличил на 9,5%  контракт на ремонт вагонов с «Октябрьским электровагоноремонтным заводом» (ОЭВРЗ). Информация об этом в четверг была размещена на портале госзакупок.

Цена контракта была увеличена до 2,33 млрд рублей. При этом количество вагонов, которые подлежат ремонту, выросла со 131 до 144.

Первоначально стоимость контракта составляла 2,1 млрд рублей. Ожидается, что работы по контракту будут завершены до июня текущего года.

ОЭВРЗ — «дочка» «Трасмашхолдинга». Ранее предприятие выиграло тендер на поставку 27 вагонов для ГУП «Петербургский метрополитен». Сумма контракта — свыше 30 млн рублей. Поставить вагоны планируется до  начала чемпионата мира по футболу – 2018.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016