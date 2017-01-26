«Московский метрополитен» увеличил контракт с ОЭВРЗ на ремонт вагонов на 9,5% До 2,33 млрд рублей

ГУП «Московский метрополитен» увеличил на 9,5% контракт на ремонт вагонов с «Октябрьским электровагоноремонтным заводом» (ОЭВРЗ). Информация об этом в четверг была размещена на портале госзакупок.

Цена контракта была увеличена до 2,33 млрд рублей. При этом количество вагонов, которые подлежат ремонту, выросла со 131 до 144.

Первоначально стоимость контракта составляла 2,1 млрд рублей. Ожидается, что работы по контракту будут завершены до июня текущего года.

ОЭВРЗ — «дочка» «Трасмашхолдинга». Ранее предприятие выиграло тендер на поставку 27 вагонов для ГУП «Петербургский метрополитен». Сумма контракта — свыше 30 млн рублей. Поставить вагоны планируется до начала чемпионата мира по футболу – 2018.