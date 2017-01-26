Международные резервы России выросли на $0,5 млрд за неделю По состоянию на 20 января они превысили $385 млрд

Международные резервы России выросли на $0,5 млрд за неделю с 13 по 20 января. Об этом в четверг сообщили в Центробанке страны.

Резервы увеличились на 0,1% за отчетный период. По состоянию на 20 января они составили $385,9 млрд.

Отметим, российские международные резервы увеличились на 2,5% по итогам 2016 года. Они достигли $377,741 млрд.

Добавим, в Минэкономразвития страны прогнозируют рост экономики в 2017 году на 0,6%. Глава ведомства Максим Орешкин ранее сказал, что показатель может вырасти до 2%.