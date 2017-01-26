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26.01.17 / 10:48 Новости / Россия и мир

OBI продлит «Киберпонедельник» на неделю

Обещают скидку в 50%

OBI киберпонедельникИнтернет магазин сети гипермаркетов OBI продлит акцию «Киберпонедельник» на неделю. Об этом в компании сообщили в четверг.

Акция состоится с 27 января по 2 февраля. Компания обещает скидки до 50%. Товары по можно будет заказать с доставкой на дом или забрать в ближайшем гипермаркете через четыре часа. Также у OBI есть мобильное приложение.

Отметим, OBI принимает участие в «Киберпонедельнике» во второй раз. Также сеть участвует в акциях «Черная пятница». Оборот интернет-магазина OBI по итогам этой акции в 2016 году вырос в три раза год к году.

«Киберпонедельник» проходит 30 января. Некоторые интернет-магазины устраивают распродажу с 29 января по 2 февраля.

OBI —компания формата DIY («Сделай сам»). В настоящее время в России работает 27 гипермаркетов OBI.

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