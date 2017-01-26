Советник Путина предложил ограничить интернет в РФ Он считает это единственной возможностью информационной безопасности

Советник президента России Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко предложил ограничить интернет в стране. Об этом он заявил в четверг.

Клименко считает такую меру единственной возможностью информационной безопасности в России.

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить», — подчеркнул советник президента.

Добавим, Клименко рассказал об этом на лекции «Информационная безопасность России», проведенной в рамках курса «Армия и общество». Клименко – владелец LiveInternet. Также он основатель агрегатора Mediametrics.