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26.01.17 / 02:58 Новости / Политика / Россия и мир

В Мексике политики призывают президент отменить «унизительный» визит в США

Их оскорбили подписанные Трампом указы

Фото dni.ru в мексике отменить визит в сша

Фото dni.ru

В Мексике политики и госчиновники потребовали, чтобы президент страны Пенья Ньето отменил визит в США, так как подписанные Дональдом Трампом указы кажутся им оскорбительными. Об этом сообщает в четверг The Guardian.

Бывший кандидат в президенты Куаутемок Карденас резко раскритиковал указы Трампа о строительстве стены на границе двух стран. «Лучшее, что мы можем сделать в этих обстоятельствах — не унижаться, отменить визит в Соединенные Штаты и выработать для Мексики достойную позицию», — заявил он.

«Это оскорбление для президента, властей и народа Мексики», — прокомментировал действия Трампа экс-министр иностранных дел Хорхе Кастанеда. Он сказал, что Ньето — «слабый» президент, который должен принять правильное решение.

Напомним, визит Ньето в Вашингтон запланирован на 31 января. Ранее Трамп подписал указ о "Совершенствовании погранбезопасности и иммиграционного контроля". Документ отводит полгода на подготовку строительства стены на границе с Мексикой.

По материалам: theguardian.com
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