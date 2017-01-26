В Мексике политики призывают президент отменить «унизительный» визит в США Их оскорбили подписанные Трампом указы

В Мексике политики и госчиновники потребовали, чтобы президент страны Пенья Ньето отменил визит в США, так как подписанные Дональдом Трампом указы кажутся им оскорбительными. Об этом сообщает в четверг The Guardian.

Бывший кандидат в президенты Куаутемок Карденас резко раскритиковал указы Трампа о строительстве стены на границе двух стран. «Лучшее, что мы можем сделать в этих обстоятельствах — не унижаться, отменить визит в Соединенные Штаты и выработать для Мексики достойную позицию», — заявил он.

«Это оскорбление для президента, властей и народа Мексики», — прокомментировал действия Трампа экс-министр иностранных дел Хорхе Кастанеда. Он сказал, что Ньето — «слабый» президент, который должен принять правильное решение.

Напомним, визит Ньето в Вашингтон запланирован на 31 января. Ранее Трамп подписал указ о "Совершенствовании погранбезопасности и иммиграционного контроля". Документ отводит полгода на подготовку строительства стены на границе с Мексикой.