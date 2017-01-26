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26.01.17 / 17:56 Новости / Россия и мир

Ученые: Ген предрасположенности ожирения есть в ДНК 82% россиян

К ожирению может приводить также мутация этого гена

ожирение-mywomanportal.ru_К набору лишнего веса и развитию ожирения склоны 82% россиян. Об этом сообщили в четверг в компании Genotek.

По данным специалистов компании, именно столько жителей России — носители гена аппетита FTO. К ожирению может приводить также взаимодействие этого гена с соседними участками ДНК и мутации FTO.

В Genotek провели исследование порядка 2 тыс. образцов ДНК. Мутация в  участке rs1558902 внутри FTO была обнаружена у 49% участников исследования. Эта мутация приводит к повышению индекса массы тела на 0,13-0,18 единиц. При этом у порядка 30% участников эксперимента в rs1558902 было обнаружено сразу две копии мутации. Это, отметили в Genotek, повышает вероятность развития ожирения в 1,7 раза.

По материалам: ria.ru
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