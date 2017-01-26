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26.01.17 / 14:54 Новости / Россия и мир

В Пензе взорвалась ТЭЦ

Один человек погиб

пенза тэцВ Пензе около 13:45 по московскому времени произошел взрыв на теплоэлектроцентрали. Это случилось в четверг.

В центре медицины катастроф по городу рассказали, что погиб один человек. В МЧС говорят только об одном пострадавшем.

Из-за взрыва упали металлоконструкции на площади 600 кв. м. По предварительным данным спасателей, произошел взрыв газовоздушной смеси.

ТЭЦ принадлежит компании «Т плюс» группы «Ренова». Адрес теплоэлектроцентрали – Новочеркасская улица, 1.

В 2010 году на территории ТЭЦ-2 в Норильске прогремел взрыв. Разрушился ресивер с водородом. Здание площадью 80 км. м полностью уничтожено. Погиб дежурный механик. В городе ограничивали горячее водоснабжение в 77 домах, нескольких детсадах и школах.

По материалам: tass.ru

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