Петербург хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль После реставрации объекта

Петербург хочет сдавать аварийные памятники в аренду за один рубль. Об этом в четверг сообщили в комитете имущественных отношений города.

Льготу будут предоставлять после реставрации объекта. Сниженную ставку предлагается предоставлять на весь срок договора аренды.

Здания, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, будут предоставлять без торгов. В течение двух лет арендатор должен будет подготовить и согласовать проект реставрации, в течение трех лет – вести работы. В это время ставка будет начисляться по обычной формуле. Если в течение пяти лет инвестор выполнит условия договора, ему сделают льготную ставку.

Отметим, в Москве существует аналогичная система сдачи памятников в аренду. Ее запустили в 2012 году. С тех пор инвесторы получили 14 аварийных зданий. В столице договоры с инвесторами заключают по итогам торгов.