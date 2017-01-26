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26.01.17 / 13:26 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль

После реставрации объекта

петербург аренда

Фото: f.otzyv.ru

Петербург хочет сдавать аварийные памятники в аренду за один рубль. Об этом в четверг сообщили в комитете имущественных отношений города.

Льготу будут предоставлять после реставрации объекта. Сниженную ставку предлагается предоставлять на весь срок договора аренды.

Здания, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, будут предоставлять без торгов. В течение двух лет арендатор должен будет подготовить и согласовать проект реставрации, в течение трех лет – вести работы. В это время ставка будет начисляться по обычной формуле. Если в течение пяти лет инвестор выполнит условия договора, ему сделают льготную ставку.

Отметим, в Москве существует аналогичная система сдачи памятников в аренду. Ее запустили в 2012 году. С тех пор инвесторы получили 14 аварийных зданий. В столице договоры с инвесторами заключают по итогам торгов.

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