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26.01.17 / 13:39 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Смольном будут «методично продвигать» петербургскую фешн-индустрию

Уже готова дорожная карта

Фото АБН

Фото АБН

Глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев пообещал «методично продвигать» программу «Санкт-Петербург — центр моды и легкой промышленности». Об этом чиновник рассказал журналистам в четверг, передает корреспондент АБН.

«Есть понимание, как это нужно развивать. Уже готова дорожная карта, которая сейчас находится на согласовании. Она позволит методично продвигать проект каждый год», — отметил Качаев. Он добавил, что за легкой промышленностью будущее.

Напомним, программа «Санкт-Петербург – центр моды и легкой промышленности» осенью 2016 года заняла первое место в конкурсе лучших инициатив регионов. Позже Эльгиз Качаев заявил о том, что в будущем в Петербурге может появиться Центр легкой промышленности. Он должен объединить шоу-рум и бизнес-инкубатор.

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