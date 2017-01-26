В 2016 году в Петербурге предпринимателей стало на 22 тыс. больше Растут и налоговые отчисления в бюджет

В 2016 году количество предпринимателей в Петербурге выросло на 22 тыс. человек. Об этом журналистам в четверг рассказал глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев, передает корреспондент АБН.

Рост налогов в бюджет вырос на 18%. Лицензий на осуществление предпринимательской деятельности в прошлом году было выдано 2401 штука. Они принесли бюджету города около 232 млн рублей. Это на 27% больше, чем в 2015 году.

«Это говорит о том, что предпринимательство развивается. 2016 год был сложный, но все поняли, что это надолго, и смирились, научились действовать в этих условиях», — отметил Качаев.

Отметим, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко часто говорит о том, что бизнес в городе, в том числе малый и средний, чувствует себя комфортно. Однако предприниматели с этим не всегда согласны. Так, в конце прошло году петербургские бизнесмены пикетировали Смольный. Таким образом они хотели привлечь внимание общественности к «операции по зачистке законного бизнеса в городе» которую, по их мнению, реализуют власти. Речь идет об изменениях в схеме размещения объектов мелкорозничной торговли.